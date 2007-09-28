Богословська: нова Конституція має стати результатом національного примирення

Кандидат у народні депутати України від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що Партія регіонів готова спільно з іншими політичними силами розробити проект нової Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОГОСЛОВСЬКА заявила в ефірі телерадіокомпанії "Вінниччина".

"Ми готові сісти за стіл переговорів для заспокоєння ситуації в країні та спільними зусиллями розробити спільний варіант Конституції України", - сказала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА додала, що нова Конституція має стати результатом національного примирення.

"Ми не дамо повернути країну до тих часів, коли у Президента були абсолютна влада і повноваження, бо будь-яка людина на посаді Президента при таких повноваженнях не буде керувати країною демократично", - наголосила вона.