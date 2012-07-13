Власенко спростовує інформацію, що Тимошенко не приймає ліки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, коментуючи інформацію у пресі про виявлення у душі Ю.Тимошенко невжитих ліків.

«Це не відповідає дійсності, всі ліки, прописані Юлії Володимирівні Тимошенко, приймаються відповідно до рекомендації німецьких лікарів», - підкреслив С.Власенко.