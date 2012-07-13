Власенко спростовує інформацію, що Тимошенко не приймає ліки
14:25, 13 липня 2012Політика
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Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, приймає всі прописані німецькими лікуючими лікарями медичні препарати.
Сергій Власенко каже, що Тимошенко регулярно приймає ліки
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, коментуючи інформацію у пресі про виявлення у душі Ю.Тимошенко невжитих ліків.
«Це не відповідає дійсності, всі ліки, прописані Юлії Володимирівні Тимошенко, приймаються відповідно до рекомендації німецьких лікарів», - підкреслив С.Власенко.
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