Як голосувала Івано-Франківщина...

В Івано-Франківській області на виборах до парламенту пораховано голоси на 908 виборчих дільницях, що становить 87,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, за оперативними даними з виборчих дільниць Прикарпаття на виборах до парламенту лідирує блок „Наша Україна”.

Станом на 11.00 блок „Наша Україна” набрав 45,3% голосів (за цей блок проголосували 292 тис. 256 виборці), БЮТ – 30,1% (194 тис. 630), Український народний блок Костенка-Плюща – 5,4% (34 тис. 954), громадянський блок ПОРА-ПРП – 3,1% (20 тис. 312), СПУ – 2,2% (14 тис. 181), Народний блок Литвина – 1% (6 тис. 694), “Опозиційний блок НЕ ТАК!” – 0,2% (1 тис. 219), КПУ – 0,5% (3 тис. 438), Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” – 0,2% (1 тис. 318), Партія регіонів – 1,8%.

На Прикарпатті працювало 1035 виборчих дільниць, кількість виборців становить 1 млн. 64 тис. 446 особи. Кількість голосів виборців на порахованих дільницях – 853 тис. 261.

На виборах до обласної ради станом на 11.00 пораховано голоси на 746 дільницях із 1035.

На цих 746 дільницях пораховано 633 тис. 785 голосів виборців, або 60,3%.

Лідирує блок „Наша Україна”, за який проголосувало 199 тис. 72 виборці, або 40,9%, далі йде БЮТ – 24,3% (118 тис. 72), блок „Відродження Прикарпаття” – 3,2% (15 тис. 512), Український народний блок Костенка-Плюща – 5,3% (25 тис. 852), ВО „Свобода” – 0,9% (4 тис. 513), Народний блок Литвина – 1,4% (6 тис. 826), громадянський блок ПОРА-ПРП – 2,2% (10 тис. 840), блок „Національний вибір” (КУН і УРП „Собор”) – 4%(19 тис. 582).