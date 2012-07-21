Учасники акції проти мовного закону зібрали 3 тис. підписів у Харкові

Про це кореспонденту УНІАН повідомив організатор акції протесту Дмитро Пилипець.

За його словами, найближчими днями, можливо, сьогодні, підписи будуть передані до Харківської обласної ради.

Д.Пилипець наголосив, що протестувальники проситимуть облраду на наступній сесії ухвалити та направити звернення до Президента України Віктора Януковича з вимогою ветувати прийнятий закон, а також звернення до голови Верховної Ради України Володимира Литвина з проханням не підписувати закон.

Д.Пилипець підкреслив, що якщо учасники акції протесту зберуть більше підписів, то вимога про скасування мовного закону буде відправлена й на адресу В.Януковича.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня на площі Свободи в Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти мовного закону.

Учасники протесту цілодобово перебувають на площі Свободи навпроти Будинку рад.

Правоохоронці та представники місцевої влади кілька разів заважали встановлювати учасникам акції протесту намети, тому люди ночують просто неба у спальних мішках на каріматах.