Об’єднана опозиція закликала Литвина вплинути на своїх у Житомирі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Житомирі повідомив голова регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції Геннадій Зубко.

Він сказав, що опублікував у ЗМІ відкритий лист В.Литвину з проханням підтримати Житомирщину та закликати фракцію Народної партії підписати звернення про скликання позачергової сесії обласної ради та підтримати заклик до Президента України Віктора Януковича ветувати мовний закон.

«У цьому відкритому листі зазначено, що на сьогодні для скликання позачергової сесії Житомирської обласної ради зібрані підписи депутатів фракції «Фронт Змін», «Батьківщина» та позафракційних депутатів, але підписів не вистачає, у тому числі підписів членів фракції Народної партії - однопартійців Литвина. Представники Об’єднаної опозиції передали звернення про необхідність скликання позачергової сесії фракції Народної партії ще 12 липня, але досі депутати цієї фракції не відреагували», - сказав Г.Зубко.

Він додав, що на Житомирщині Червоноармійська райрада, Новоград-Волинська, Олевська та Малинська міськради вже прийняли звернення щодо ветування Закону «Про засади державної мовної політики».