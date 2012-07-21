Під Севастополем 80 тисяч людей побиваються за Радянським Союзом

Байк-шоу, організоване московським мотоклубом "Нічні вовки", почалося під Севастополем сьогодні вночі.

За даними організаторів, на заході зібралися щонайменше 80 тисяч осіб, повідомляє РІА «Новости».

Байк-шоу, яке проходить уже четвертий рік поспіль, покликане показати єдність народів Росії, України й Білорусі. Спеціальна програма з великою кількістю спецефектів, відео- й лазерною анімацією, каскадерськими трюками була присвячена подорожі російської цариці Катерини II до Криму, що відбулася 225 років тому .

Театралізована вистава, показана на території колишнього кар`єру біля гори Гасфорта неподалік від міста Балаклава, почалося з алегоричної демонстрації розпаду Радянського Союзу: зшиту з полотна земну кулю з контурами кордонів СРСР під музику розірвали на шматки люди в чорних костюмах.

"Байк-шоу присвячене країні, в якій я народився, і якої більше немає", - сказав журналістам головний організатор фестивалю, лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов на прізвисько Хірург.

У 2009 році фестиваль був присвячений Чорноморському флоту РФ, який базується в Севастополі, в 2010 році - 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. У 2011 році основною ідеєю шоу стало відродження єдності слов`янських народів, економічної та політичної могутності Росії.

На відкритті байк-шоу був присутній командуючий ЧФ РФ контр-адмірал Олександр Федотенков і керівники Севастополя.