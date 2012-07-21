Мер Полтави вирішив, що він - «одна з рук» губернатора

Як передає кореспондент УНІАН, партквиток О.Мамай одержав сьогодні на конференції полтавської обласної організації Партії регіонів.

Після конференції О.Мамай повідомив журналістам: «Я раніше не був ніколи у лавах жодної з партій. На мера висувала партія «Совість України», але я не був її членом. Зараз я вважаю, що кожен мер повинен бути членом партії. Я вступив до Партії регіонів, оскільки мені особисто приємно і комфортно працювати з губернатором Олександром Удовиченком, який очолює обласну організацію Партії регіонів. Якщо він є членом партії, то я, як його одна з рук, повинен бути членом Партії регіонів. Це ж і є вертикаль влади», - сказав О.Мамай.

О.Мамай був обраний мером Полтави у 2010 році.