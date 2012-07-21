Донька Тимошенко каже, що її матері влаштують «кенгуру трайл»

"Влада буде намагатися якнайшвидше винести другий обвинувальний вирок – до того, як буде оголошено рішення Європейського суду з прав людини (ми сподіваємося, воно буде для нас позитивним), і вона в будь-якому разі залишиться у в’язниці", - сказала Є.Тимошенко в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

За її словами, є дуже великі ризики, що Ю.Тимошенко вже 23 липня доставлять до Київського районного суду Харкова, який розглядає справу щодо діяльності у 1997-1998 роках корпорації "Єдині енергетичні системи України".

"Вони вже приготували для неї місце, таку собі скляну клітку, схожу на акваріум. Журналісти так її й називають. Мама зможе там лежати, але буде повністю ізольована від залу: вона не зможе нічого сказати, якщо суддя не захоче включити їй мікрофон. Це якесь шоу, "кенгуру трайл", як називають подібні опереткові судилища в Америці. Це нова спроба засудити її за повністю сфальсифікованими звинуваченнями. Наші юристи називають це "справою про усні накази". Бо її звинувачують в усних розпорядженнях бухгалтеру заповнити декларації про повернення ПДВ. Очевидно, що це ніякий не злочин, але широка публіка не буде розбиратися в деталях і в суті цієї цілком сфальсифікованої справи", - вважає Є.Тимошенко.

Вона додала, що у суспільстві рівень підтримки її матері зростає. "Рівень її підтримки досі високий і продовжує зростати. Люди сприймають її як жертву несправедливого судочинства. Для українців очевидно, що це випадок політичних репресій, і вони ще більше стають на її бік. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, її рейтинг на 4% перевищує рейтинг Януковича і його партії. Своїми діями Янукович фактично шкодить собі. Але ним опанував страх перед тим, що з’являться інші лідери. І цей страх затьмарив здоровий глузд політика", - переконана Є.Тимошенко.

"Я знаю настрої простих людей, з якими я спілкуюся. Вони говорять, що політична й економічна ситуація розвивається в хибному напрямку. Їхні бізнеси знищують, немає свободи вільно висловлювати свою думку, журналісти зазнають утисків. Напередодні ми бачили інформацію про можливий арешт директора ТВi, єдиного каналу, який говорить правду про опозицію. Журналісти виступають проти цих репресій. Те, що відбувається - це встановлення в Україні диктатури. Усі відчувають тиск цієї машини, яку неможливо зупинити якимись внутрішніми силами. Навіть якщо українці проголосують, їхні голоси можуть вкрасти, застосовуючи масові фальсифікації. Проти опозиції будуть задіяні величезні фінансові та адміністративні ресурси. Я не маю великих надій (на ці вибори). Опозиція користується великою підтримкою. Але сили – нерівні", - вважає Є.Тимошенко.