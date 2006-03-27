Вибори міського голови та міськради в Сумах

На виборах сумського міського голови лідирує Геннадій МІНАЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-центрі «Воля громади».

За словами прес-секретаря «Волі громади» Ігоря РЕКУНА, на виборах міського голови Сум впевнено лідирує Геннадій МІНАЄВ, у якого 28,07% або 10040 голосів виборців. При цьому він зазначив, що станом на 11 годину опрацьовано 15,37% голосів виборців.

Нагадаємо, Г.МІНАЄВ є головою ради сумського обласного об’єднання громадян «Громадська ініціатива «Нічний дозор». На другому місці на виборах сумського міського голови - директор підприємства «Побутсервіс» Віктор ФЕДОРЧЕНКО з 11,27% голосів виборців, а на третьому нинішній в. о. міського голови міста Суми, другий секретар обкому СПУ Сергій КЛОЧКО, у якого 9,26% голосів.

На виборах у міську раду 30,68% або 10970 голосів здобуває Блок Юлії Тимошенко. На другому місці із показником 16,29% або 5824 голоси – громадський блок «Нічний дозор», третім йде блок «Наша Україна», в активі якого 8,95% або 3200 голосів виборців. За ними майже з однаковим результатом у 3,47 та 3,4% - Партія регіонів та СПУ. Наближається до 3-відсоткового показника КПУ, у якої 2,92% голосів виборців.