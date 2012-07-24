Омельченко: над Києвом і киянами якась Божа кара

Про це він сказав під час інтернет-конференції на ЛІГА.net.

"Щодо дати виборів, то я особисто вважаю і як киянин, і як голова парламентського комітету (Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування - УНІАН), що вибори повинні були відбутися, згідно з Конституцією і законами, або у травні, або в липні цього року. Всі інші дати - чи в кінці цього року, чи на початку наступного - уже з порушенням Конституції і законів, по строках маю на увазі, але дуже необхідні і бажані”, - сказав О.Омельченко.

За його словами, на сьогодні Київ практично позбавлений поняття Магдебурзького права - самоврядування.

“Жодної столиці у Європі і, мабуть, у світі, на сьогодні не існує, де фактично ліквідовані районні ради і відсутній і юридично, і фізично міський голова. Це, вибачаюся, якась Божа кара над Києвом і киянами. І в Україні такого стану нема, із сотні тисяч сіл і селищ, тисяч великих і маленьких міст. Це демонстрація грубого порушення Конституції і законів про органи місцевого самоврядування”, - заявив голова профільного комітету ВР.

На запитання, чи буде він балотуватися на найближчих виборах на посаду Київського міського голови, О.Омельчнко відповів: “Щодо можливості мого балотування на виборах у Києві - це питання непросте, із відповіддю треба утриматись”.

Водночас, відповідаючи на запитання інших користувачів Інтернету, екс-мер столиці, якому 9 серпня виповниться 74 роки, сказав: “Фізично чудово себе почуваю, ходжу швидко, без задишки, рівно, розумово пам’ятаю сотні номерів мобільних телефонів, сотні імен, по-батькові та прізвищ. Просив би Вас (звернувся до чоловіка, який запитав, чи не час у такому віці залишитись вдома та доглядати онуків – УНІАН) записати телефон моєї приймальні 255-22-08, якщо з мобілки - через 044, на цьому тижні побачитися зі мною і попробувати, в кого сильніша права рука - потягаємось на столі, потім від полу, підтягнутись на перекладині, Миколо, а далі ще підемо до озера чи річки, і хто пирне з берега, - якщо ти хоч до половини допирнеш там, де я, під водою”.

О.Омельченко звернув увагу на те, що його онуки вже в університеті або працюють, і вони дуже пишаються тим, що в них «такий Сан Санич», як вони його називають.

“Бажаю тобі здоров’я і довголіття. І пам’ятай: біблейська заповідь каже про те, що якщо людина проживає понад 84 роки (сім обертів по 12), то вона вже буде в раю. До раю мені ще десять”, - додав О.Омельченко.