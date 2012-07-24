"Регіонали" зняли секретаря Хмельницької міськради через суд

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам В.Лесков.

Він вважає, що рішення суду ухвалено з порушеннями та наголошує, що готує апеляцію у Вінницький апеляційний адміністративний суд.

“Позивачі, депутати-«регіонали» Оксана Кольгофер і Анатолій Собко, мотивували свій позов, що я порушував частину 2 статті 50 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, яка забороняє секретареві міської ради суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах. Однак ще 8 грудня 2010 року я написав заяву до міського партійного бюро ВО “Батьківщина” і просив звільнити мене з посади голови партії. Рішення задоволено лише 24 травня цього року”, - зазначив він.

У прес-службі Хмельницького міського осередку Партії регіонів зазначили, що В.Лесков «обдурював закон».

“Судом скасовано рішення про призначення Валерія Лескова секретарем Хмельницької міської ради. Захисники секретаря ради апелювали, що нібито з 24 травня він уже не є головою міської організації партії «Батьківщина». Але фактично до вчорашнього дня він скрізь у газетах, листівках, журналах підписувався як голова міської організації партії “Батьківщина”. Рішення суду поки не вступило у законну силу, адже з його сторони ще, мабуть, будуть апеляції, але сьогодні суд визнав, що він не може бути секретарем міської ради”, - сказала депутат Хмельницької міської ради від Партії регіонів О.Кольгофер.

Депутати Хмельницької міської ради двічі обирали В.Лескова секретарем ради: 2006 року і 2010 року. Він є членом ВО “Батьківщина”.