ЗМІ: Забужко відмовилася від місця в списку «правиці» Ющенка

31 липня стане ключовою датою для об'єднаних правих - у цей день проведе свій з'їзд «Наша Україна» (на цей же день призначено з'їзд «Батьківщини» і позачергову сесію парламенту).

Як пише газета «Сегодня», посилаючись на лідера Української народної партії Юрія Костенка, ключові питання об'єднання вже вирішені - на мажоритарних округах «Наша Україна», УНП і Конгрес українських націоналістів висувають кандидатів окремо (але так, щоб вони не конкурували один з одним ), а от партійний список у них буде спільний, під прапором «НУ». «Питання списку у нас, як і у всіх інших партій, найскладніше, але я впевнений, що до 31 липня ми його вирішимо», - стверджує Костенко. Крім того, сьогодні, за його словами, буде обговорюватися питання першої п'ятірки списку: «Поки воно ще не вирішене, причому ні за однією людиною немає закріпленого місця в п'ятірці. Головне, щоб ці прізвища якомога точніше відображали праву ідеологію партії в очах виборців ».

За словами джерела, близького до керівництва «Нашої України», Юрія Костенка дійсно у першій п'ятірці не буде: «Першим планується Ющенко, другим - Бондарчук (глава Держуправсправами при президенті Ющенкові), третьою - Ванникова (прес-секретар Ющенка), четвертим - колишній губернатор Полтавської області Асадчев. П'ятою хотіли бачити письменницю Забужко, але вона відмовилася. Костенко буде в другій п'ятірці ».

Втім, на думку політолога Вадима Карасьова, незважаючи на всі об'єднавчі процеси, у «Нашої України» мало шансів потрапити в парламент: «Щоб домогтися цього, їм потрібно зробити неможливе. Однак, незважаючи на це, проект Ющенка буде розвиватися, тому що головне питання не в парламентських виборах, а в президентських. Зараз відбувається активне переформатування політичного поля: активізувався Медведчук, з в'язниці може вийти Тимошенко, і все це загрожує кардинальною зміною нинішньої конфігурації еліт. Причому Медведчук прямо сказав, що Ющенко має сидіти у в'язниці. Так що Віктору Андрійовичу просто необхідно активізуватися, щоб врятувати нинішній розклад сил. Йому важливо зайняти нішу на правому фланзі і тримати там оборону до кращих часів », цитує Карасьова «Сегодня».