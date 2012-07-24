Януковичу хочуть донести інформацію про загрозу «руского міра»

Зокрема, як зазначається в повідомленні на сайті СКУ, Конгрес пропонує обговорити питання демократизації України, зокрема, «щодо важливості повернення владних структур України до демократичних принципів правління та до пошани людських прав і фундаментальних свобод, а також виконання рішень Європейського суду згідно з Європейською конвенцією з прав людини, яка була ратифікована Україною в 1997 р.».

Також представники СКУ хочуть обговорити з В.Януковичем питання «участі у жовтневих парламентських виборах 2012 р. ув’язнених провідників опозиції, припинення всіх форм тиску на незалежні засоби масової інформації та міжнародне спостереження за виборчим процесом, зокрема й від Світового конгресу Українців, Українського конгресового комітету Америки та Конгресу українців Канади».

Турбує світове українство і питання євроінтеграції України: «значення євроінтеграції для утвердження Української держави та її майбутнього розвитку та для відпору імперським планам Росії щодо створення євразійського союзу із числа колишніх радянських республік та необхідність дотримання владними структурами України європейських цінностей для підписання і ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною».

СКУ пропонує В.Януковичу обговорити загрозу деукраїнізації України. У повідомленні йдеться про «велику шкідливість поширення в Україні ідеології “русского мира”, у тому числі й шляхом так званого прийняття Верховною Радою Законопроекту “Про засади державної мовної політики”, що порушує Статтю 10 Конституції України про те, що українська мова є єдиною державною мовою в Україні».

Також представники СКУ хочуть обговорити з Президентом України питання відзначення 80-річчя Голодомору 1932-33 рр. та 65-річчя акції “Вісла”: зокрема, проведення міжнародної акції до 80-ї річниці Голодомору 1932-33 рр. та встановлення пам’ятника жертвам Голодомору у Вашингтоні; а також надання фінансової підтримки з боку України на відновлення Народного дому в Перемишлі (Польща).

СКУ планує під час зустрічі з главою держави обговорити також питання фінансових вливань української діаспори в економіку України і питання державних програм України щодо української діаспори. Зокрема, в СКУ наголошують на важливості оприлюднення інформації про розподіл коштів з Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 р. та стан фінансового забезпечення Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 р.

*** СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 32 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 15 країн. Заснований у 1967 р. як неприбуткова організація, у 2003 р. СКУ був визнаний як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй.