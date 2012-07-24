У Івано-Франківську визначилися з лідерами парламентських перегонів

Згідно з опитуванням, проведеним аналітичною групою "Молодіжний Центр політики та інформації", якби вибори до Верховної Ради відбулись найближчим часом, то 70,2% опитаних однозначно взяли б участь в голосуванні, ще 20,5% респондентів скоріше за все прийшли б на вибори. Нагадаємо, у травні аналогічні дослідження показували, що тільки 55% мешканців Івано-Франківська готові прийти на вибори, пише regionews.

Об'єднання опозиційних партій внесли свої зміни в рейтинг партій серед івано-франківців.

Так, 47,4% опитаних готові підтримати на виборах ВО "Батьківщина"; 17,1% - УДАР Віталія Кличка, 12,3% - ВО "Свобода"; 3,5% - Партію регіонів. Не визначились або важко відповісти було 15,3% опитаних.

Запекла боротьба точиться в столиці Прикарпаття між "мажоритарниками", які будуть боротися за єдине прохідне місце в парламент по одномандатному мажоритарному округу №83. Основних претендентів на перемогу тут четверо: діючий голова обласної ради, представник ВО "Свободи" Олександр Сич (17,8%); місцевий підприємець, депутат міської ради та лідер міського осередку партії УДАР Юрій Соловей (16,1%); діючий міський голова міста, член партії УНП Віктор Анушкевичус (14,5%); депутат обласної ради, директор ТК "Буковель", позапартійний Олександр Шевченко (10,6%). При цьому не визначились у питанні, за кого з "мажоритарщиків" голосувати, 35,8% опитаних.

Якщо порівнювати дані опитування в липні та травні, то тут відбулись суттєві зміни. За два останні місяці суттєво покращив свої позиції та вийшов на четверте місце в рейтингу Олександр Шевченко, якого навесні підтримувало 2,4% мешканців, а зараз його підтримка зросла майже в 5 разів і становить 10,6%. І це при тому, що всі його основні конкуренти демонстрували негативну тенденцію, зокрема, Олександр Сич втратив майже 10% прихильників (його рейтинг в травні складав 27,6%), майже стільки ж втратив міський голова Віктор Анушкевичус (рейтинг у травні - 24,1%). Юрій Соловей також відчутно втратив прихильність (рейтинг у травні - 22,7%).

Пояснення цьому аналітики знаходять в тому, що Олександр Сич та Віктор Анушкевичус мають відношення до діючої влади, а оскільки з кожним днем мешканці міста відчувають "покращення життя", то і прихильників міської влади стає дедалі менше. З втратою рейтингів цими політиками збільшилась кількість людей, які ще не визначились, за кого голосувати. Рейтинг Юрія Солов'я почав танути одразу після того, як активно включився в роботу Олександр Шевченко.

На даний час люди шукають альтернативу діючим політикам, в суспільстві відчувається потреба в нових обличчях в політичних колах, цим і можна пояснити стрімке зростання рейтингу директора "Буковелю". Якщо він і надалі такими темпами буде здобувати прихильність жителів Івано-Франківська, то вже на початку осені стане найбільш реальним претендентом на перемогу в цьому одномандатному окрузі.

Підтвердженням цього є те, що 47,3% мешканців Івано-Франківська готові підтримати Олександра Шевченка за певних обставин. Віктора Анушкевичуса за певних обставин підтримали б 45,8% опитаних, Юрія Солов'я - 44,2%, Олександра Сича - 39,7%. Опитування з 1 по 15 липня проводила аналітична група "Молодіжний Центр політики та інформації". Під час дослідження було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, які постійно проживають в Івано-Франківську.