Москаль бідкається, що збіднів за роки у ВР, а Ляшко називає свою роботу «лафою»

Як з'ясували Контракти, далеко не всі нардепи задоволені своєю роботою. Причини різні - і нервова обстановка в Раді, і відносно невелика (якщо порівнювати з їх попередніми місцями роботи) зарплата, та й реалізуватися в професійному плані, донести свої ініціативи до народу не всім політична орієнтація дозволяє.

Так народний депутат Партії регіонів Михайло Чечетов не зміг відповісти однозначно, чи влаштовує його зарплата "слуги народу".

"Вона і невелика, і не маленька. Якщо порівняти з тими, хто в бізнесі отримує мільйони, то, звичайно, це мізерна зарплата. Якщо сказати, що на рівні середньої зарплати, то відносно немаленька зарплата - 15 тисяч", - сказав Чечетов.

Нардеп від НУ-НС Геннадій Москаль щиросердно зізнався, що вважає депутатську зарплатню "смішною".

"Порівняно з адвокатською діяльністю, це смішна зарплата... нормальний адвокат місячну зарплату депутата може заробити за два дні", - запевнив він.

А от позафракційний Олег Ляшко взагалі назвав свою роботу "лафою", за яку ще гроші отримують.

"У Верховній раді зараз сто сорок пенсіонерів. Вони, як пеньки мохом обросли. По 20 тисяч пенсії отримують, по 20 тисяч зарплати і нічого не роблять - порносайти сидять дивляться. От для чого вони сюди ідуть - бабки загрібають лопатою і нічого не робити. Це ж попробуйте ще лафу таку знайти", - зазначив він.