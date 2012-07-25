Регіонал зізнався, що для скликання ВР поки не зібрали підписи

Про це, як передає прес-служба ПР, сказав народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР Володимир Макеєнко, коментуючи заяву С. Соболєва про те, що представникам опозиції нібито не повідомляють, які питання будуть винесені на позачергову сесію.

«Позачергова сесія скликається внаслідок звернення 150 народних депутатів. Разом зі своїми підписами вони також пропонують той чи інший порядок денний. Наскільки мені відомо, на даний момент підписи не зібрані. Про який порядок денний можна в такому випадку говорити?» - пояснює парламентарій.

В. Макеєнко вважає, що опозиції, перш ніж в черговий раз поливати брудом представників парламентської більшості, непогано було б на дозвіллі ознайомитися з Регламентом роботи Верховної Ради.

«Перед з'їздом у опозиції надмірно розширюються зіниці. Можливо, хтось просто побоюється не одержати необхідне місце в списку. Претендують до нього потрапити дуже і дуже багато, в той же час усі розуміють, що кількість прохідних місць обмежена. Ось опозиціонери і вигадують будь-який інформаційний привід, аби звернути на себе зайву увагу ЗМІ та громадськості », - підсумував політик.