МВС дорікнуло Гайсинському, що він не знає закони

В Міністерстві внутрішніх справ України стверджують, що немає законних підстав притягувати до кримінальної відповідальності міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА за нібито розголошення ним даних досудового слідства у справі про побиття Бориспільського міжрайонного прокурора Олександра КУЗОВКІНА.

Про це йдеться у заяві Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України з приводу звернення прокурора Київської області Юрія ГАЙСИНСЬКОГО до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА.

У заяві МВС з посиланням на ст. 387 Кримінального кодексу України, на яку, зокрема, посилався Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ, зазначається, що “в частині першій вказаної статті йдеться про розголошення даних досудового слідства або дізнання „без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила дізнання... в установленому законом порядку” – читай, письмово. Такого попередження, говориться далі у заяві, “ні громадянин, ні міністр ЛУЦЕНКО не отримували”.

Крім того, ч.2 цієї статті визначає „особу”, яка підпадає під покарання за розголошення вище перерахованої інформації. В переліку – „розголошення даних досудового слідства або дізнання, вчинене (!) суддею, прокурором, слідчим, працівником органу дізнання, оперативно-розшукового органу...” Тобто, наголошують в Департаменті МВС, “про що б не йшлося далі, ні до громадянина, ні до міністра Ю.ЛУЦЕНКА ця стаття ніякого відношення не має”.

У зв’язку із зазначеним ДЗГ МВС України ”просив би засоби масової інформації не акцентувати уваги на інформації, яку охарактеризувати інакше ніж „скандальною” аж ніяк не можна. А працівників правоохоронних органів, які проводять прес-конференції для журналістів, „освіжати” в пам’яті свої юридичні знання шляхом гортання сторінок Кримінального кодексу, аби в подальшому не вводити в оману «довірливих» представників засобів масової інформації”.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети “Сегодня” і інтернет-видання “Обком”, нібито ввечері 19 травня в Києві охоронці сина Президента Андрія ЮЩЕНКА поранили бориспільського міжрайонного прокурора О.КУЗОВКІНА.

Генеральна прокуратура, а також Центр громадських зв`язків Головного управління МВС України в м. Києві, заявили про непричетність сина Президента до інциденту з О.КУЗОВКІНИМ.

На цьому наголошував також і міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Разом з тим прокурор Київської області Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ заявив, що міністр внутрішніх справ України не мав права категорично говорити про непричетність до інциденту з прокурором Бориспільської міжрайонної прокуратури О.КУЗОВКІНИМ сина Президента. Прокурор Київської області звинувачував Ю.ЛУЦЕНКА у брехні і в розголошуванні даних досудового слідства у справі О.КУЗОВКІНА.

30 травня Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що О.КУЗОВКІН разом зі своїм водієм у прокуратурі не впізнали на фото А.ЮЩЕНКА.

1 червня Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ не відповідає займаній посаді.

Сьогодні на прес-конференції Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ повідомив, що 29 травня звернувся до генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА за розголошення ним даних досудового слідства у справі про інцидент, який стався з О.КУЗОВКІНИМ, і наполягатиме, щоб цю справу було порушено.

Водночас сьогодні перший заступник генерального прокурора України Сергій ВИНОКУРОВ повідомив, що не знає нічого про звернення Ю.ГАЙСИНСЬКОГО до О.МЕДВЕДЬКА: «Не знаю. Вперше чую. Не може вимагати нічого прокурор області від генерального прокурора». Але при цьому С.ВИНОКУРОВ додав, що якщо така заява надійшла, «вона, безумовно, буде розглянута в рамках тих повноважень, які є у Генеральної прокуратури».