Власенко думає, що Тимошенко можуть примусово доставити в суд

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Захисник наголосив, що у висновку немає ствердної відповіді на пряме питання щодо можливості Ю.Тимошенко брати участь в судовому засіданні 31 липня.

«Я ще раз звертаю увагу, що ці експерти, які повністю працювали під керівництвом Харківської обласної державної адміністрації, які повністю контролювалися, які порушили закон, написавши цей експертний висновок, вони все одно не змогли відповісти запитання: «Так, Тимошенко може брати участь у судових засіданнях». Вони написали просто якийсь набір слів, який можна трактувати, як завгодно. Наприклад, дуже добре сюди підходить відвідування циркових вистав клоунів, похід у кінотеатр, похід у парк культури та відпочинку під це підпадає, оскільки це заходи за межами клініки, які вимагають концентрації, а також сприйняття усної та письмової мови», - сказав С.Власенко.

Захисник наголосив, що судмедексперти взагалі не мають права визначати, чи може підсудний брати участь в судових засіданнях. «Вони знають, що на це питання вони відповідати не мають права, тому що це їм заборонено законом. Це не їх питання», - зазначив він.

С.Власенко припустив, що, маючи такий висновок судмедекспертизи, влада намагатиметься 31 липня примусово доставити Ю.Тимошенко у суд.

«Вони можуть намагатися її доставити, вони ж не просто так цю незаконну експертизу проводили. Звісно, вони проводили її для того, щоб прикритися якимсь папірцем і спробувати доставити її», - сказав захисник.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Київський райсуд Харкова, що розглядає справу стосовно корпорації «Єдині енергетичні системи України», задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка мала встановити, зокрема, стан здоров'я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях.

Суд зобов'язав Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи провести відповідну експертизу стану здоров'я Ю.Тимошенко.

23 липня на судовому засіданні у справі ЄЕСУ суддя Київського райсуду Харкова Костянтин Садовський зачитав висновок судмедекспертизи, проведеної за медичною документацією Ю.Тимошенко. За його словами, виявлені під час судмедекспертизи захворювання у екс-прем’єр-міністра є хронічними, не тяжкими і не загрожують життю екс-прем’єра. Судмедексперти встановили, що стан здоров’я Ю.Тимошенко стабільно задовільний, не перешкоджає їй сприймати усну та письмову інформацію.

Крім того, суддя, цитуючи результати експертизи, наголосив, що судмедексперти не вбачають медичних протипоказань щодо участі Ю.Тимошенко у заходах поза межами медичного закладу.

31 липня має відбутися чергове слухання кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ. 27 липня газета «Сегодня» з посиланням на співробітників Державної пенітенціарної служби написала, що призначене на 31 липня засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ, найімовірніше, відбудеться за особистої участі екс-прем'єра, яку привезуть з Центральної лікарні «Укрзалізниці».