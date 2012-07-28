Литвин каже, що отримує «ультимативні звернення» від деяких депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин сказав в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки до Житомирської області.

Він вважає, що парламент має ратифікувати цей договір.

При цьому спікер додав, що деякі народні депутати висувають власні вимоги щодо угоди про ЗВТ і рамках Співдружності. «З цього приводу вже з’явилися такі ультимативні звернення на мою адресу з боку окремих народних депутатів такого змісту: «Вимагаємо передбачити при ратифікації застереження, що дана угода діє лише в частині, що не суперечить укладеній і парафованій угоді про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом».

В.Литвин повідомив, що направив ці звернення до профільного комітету і висловив сподівання, що ініціатори таких документів матимуть можливість виступити з обґрунтуванням своєї позиції.

«Я повинен сказати, що коли ми зробили перший крок – підписали на рівні урядів цей документ, то треба робити і наступний крок, і за нього повністю відповідати», - наголосив В.Литвин.

Голова ВР підкреслив, що на сьогодні у торгівлі з Російською Федерацією існують певні проблеми. «Зупинилася співпраця з Росією в галузі металургії – сьогодні трубами завалені не лише склади, а й цехи, де вони виробляються. Це ще один чинник, щоб розглянути питання про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі», - додав В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня на позачерговій сесії парламенту буде розглянуто 10 питань, в тому числі проект закону “Про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі”, внесений Президентом України Віктором Януковичем.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

19 березня 2012 року Президент України В.Янукович заявив, що договір про ЗВТ у рамках СНД буде ратифіковано найближчим часом.

На сьогодні Україна має зауваження до Договору про зону вільної торгівлі з СНД, які полягають у нерівності умов, що стосуються запровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності. Нерівні умови визначені доповненням №6 до документа.