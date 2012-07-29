Україна встановить дипломатичні відносини з Тувалу

Президент України Віктор Янукович своїм розпорядженням №145 від 28 липня 2012 року уповноважив постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй Юрія Сергеєва на підписання Спільного комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Тувалу.

Текст розпорядження розміщено на сайті глави держави. Тувалу — тихоокеанська держава в Полінезії зі столицею Фунафуті. Розташована на 5 атолах і 4 островах архіпелагу Тувалу. Загальна площа суші становить 26 кв. км. Тувалу— член ООН, Південнотихоокеанської комісії та Форуму тихоокеанських островів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter