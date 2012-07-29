Україна встановить дипломатичні відносини з Тувалу
00:19, 29 липня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович своїм розпорядженням №145 від 28 липня 2012 року уповноважив постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй Юрія Сергеєва на підписання Спільного комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Тувалу.
Віктор Янукович віддав наказ
Текст розпорядження розміщено на сайті глави держави.
Тувалу — тихоокеанська держава в Полінезії зі столицею Фунафуті. Розташована на 5 атолах і 4 островах архіпелагу Тувалу. Загальна площа суші становить 26 кв. км.
Тувалу— член ООН, Південнотихоокеанської комісії та Форуму тихоокеанських островів.
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