Затулін розповів, що Тарасюк бачить у себе під ліжком

Служба безпеки України і особисто міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК свідомо розпалюють конфлікт в українсько-російських відносинах. Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив депутат Державної думи Російської Федерації Костянтин ЗАТУЛІН, коментуючи рішення СБУ, яким йому заборонено в`їзд до України.

«Я звинувачую пана ТАРАСЮКА і виконавців іншого рангу в СБУ в тому, що вони свідомо розпалюють конфлікт в Криму і розпалюють конфлікт в російсько-українських відносинах. Те, що вони зараз роблять, вони роблять саме тому, що свідомо хочуть відвести від себе звинувачення», вважає депутат Думи.

На переконання К.ЗАТУЛІНА, в інциденті в Криму українська влада намагається перекласти відповідальність на інших. «У нашому випадку на Росію, руку якої ТАРАСЮК завжди бачить у себе під ліжком. В даному разі рукою Москви він намагається зробити мене. Я йому вельми вдячний за паблісіті, але все ж таки наполягатиму, щоб цьому було дано певну оцінку на найвищому рівні в Росії, наша реакція формується, це буде реакція по лінії Міністерства закордонних справ», пообіцяв К.ЗАТУЛІН.

Російський депутат також зазначив, що «це безпрецедентний випадок, перший, за час існування незалежних України і Росії, коли діючого депутата було оголошено нев`їзним в країну». К.ЗАТУЛІН нагадав, що раніше його вже оголошували нев`їзним в Автономну Республіку Крим, це було зроблено за прем`єрство Євгена МАРЧУКА і президентство Леоніда КУЧМИ в 1996 році. «Але в той момент я не був депутатом. Зараз я – депутат, особа, що має визначений, зокрема дипломатичний, статус», - додав К.ЗАТУЛІН.

За його словами, рішення СБУ про заборону йому в`їзду до України – «це порушення всіх зобов`язань і правил діалогу між країнами, демократичних норм, і до того ж це просто смішно. Як я розумію, вони зважилися так грубо збрехати, «обвинувативши мене в створенні передумов для протиправних дій», щоб відвести звинувачення від власних помилок», вважає К.ЗАТУЛІН.

Окремо російський депутат зупинився на ролі Б.ТАРАСЮКА, його впливі на відносини двох країн: «Борис ТАРАСЮК надав на останніх виборах в Криму місця Народного руху України в розпорядження кримськотатарського меджлісу. Те, що кримськотатарський меджліс сьогодні виступає в ролі екстремістської сили, робить заяви, спрямовані проти Росії, бере участь в хуліганських діях у Криму, чи означає це, що пан ТАРАСЮК створив передумови для протиправних дій, наприклад, блокадою всяких трас, маршем кримських татар? Судячи з усього, означає».

На думку К.ЗАТУЛІНА, саме діяльність нинішніх керівників, що відповідають за зовнішню політику і оборону України, призвела до протистояння в Криму. «Всі ці перебування в Криму американців незаконні з точки зору українського законодавства. Дозвіл на перебування американців у Верховної Ради тільки пробують запитати, а вже сьогодні окремі політики України закликають обрушити репресії на голови місцевих депутатів, які виступають проти перебування на території Криму іноземних військ, і які краще знають закони України, більш законослухняні, ніж керівництво цієї країни», говорить російський депутат.

Він також провів паралель між перебуванням ЧФ РФ у Криму і військовослужбовцями США: «Коли йдеться про наш Чорноморський флот, то його перебування в Україні досить суворо обумовлене різного роду угодами, ратифікованими парламентом України. Нічого подібного немає відносно десанту американських військовослужбовців».