Політолог: Королевська не оприлюднює списки, бо їх ще узгоджують з Банковою

Про це сьогодні у коментарі УНІАН заявив політолог Олексій Гарань.

«Я не виключаю, що списки не оприлюднюються, бо їх ще узгоджують з Банковою», - зазначив політолог.

Він наголосив, що про “штучність” проекту зі створення партії «Україна – вперед!» йшлося з самого початку. “Тепер ми бачимо, що фактично все це не піддається сумніву. І входження у п’ятірку футболіста Андрія Шевченка, і те, що Королевську показують на Першому національному у прайм тайм – це чітке свідчення того, що дана політична партія є штучним політичним проектом влади», - сказав експерт.

За словами О.Гараня, досі незрозуміло, чи взагалі затверджувалися виборчі списки на з'їзді партії. «Я спілкувався із делегатами з’їзду, 14 осіб узагалі не знають, чи приймали цей список, і що там у ньому написано», - сказав він.

О.Гарань не сумнівається, що АП включить «своїх людей» у виборчий список партії Наталії Королевської «Україна – вперед!»

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня на з’їзді партії «Україна – Вперед!», що проходив увечері у полі в селі Буки Сквирського району Київської області, не були оприлюднені виборчі списки цієї політичної сили.

Під час брифінгу журналісти запитали Н.Королевську, чому не були затверджені списки на з’їзді, і чому вони не були оголошені. Вона повідомила, що цей з’їзд, на якому присутні журналісти, є другим, а списки були затверджені на закритій частині з’їзду, який відбувався того дня о 16.00.

Н.Королевська також запевнила, що на закритій частині з’їзду все відбувалося «відповідно до норм чинного законодавства».

Сьогодні, 2 серпня, партія "Україна - Вперед!" обнародувала першу десятку своїх кандидатів у народні депутати в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на чергових парламентських виборах 28 жовтня 2012 року.