До Путіна не їздила не тільки Тимошенко, а й Мороз

Найближчим часом голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не планує візитів до Москви, оскільки процес зі створення Коаліції демократичних сил ще не завершений.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ, нагадавши, що сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що О.МОРОЗ найближчим часом нібито має відвідати Москву за запрошенням Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

“Дана інформація не має під собою ніяких підстав”, - наголосили в прес-службі, зазначивши, що раніше подібна інформація з`являлася по відношенню до лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, але також була спростована прес-службою блоку.