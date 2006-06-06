В Одесі обвалилась частина будівлі
08:50, 06 червня 2006Політика
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Руйнування могло статися через порушення норм будування
У понеділок о 7.10 в Одесі обрушились 7 залізобетонних плит фасадного козирка будинку ліцею технології та дизайну одягу.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає.
За попередніми даними, руйнування сталося внаслідок старіння будівельних конструкцій та порушення норм будування (1974-1975 роки відбудови).
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Одеській області.
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