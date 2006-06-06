СПУ вимагає звільнити Гриценка

Соцпартія виступає за звільнення міністра оборони Анатолія Гриценка через події у Феодосії. Політвиконком СПУ заявляє, що керівництво держави, вся влада, зокрема президент України та відповідні відомства, їх керівники, мають бути прикладом дотримання норм права.

Україна зобов`язана дотримуватись положень Угоди про партнерство і співробітництво з НАТО і в рамках цієї угоди може проводити відповідні навчання, але це повинно обов`язково супроводжуватись необхідними рішеннями парламенту.

"Оскільки дії, здійснені високими посадовцями, виходять за межі правових норм, дискредитують владні інститути, стають додатковим джерелом громадських напружень, вважаємо необхідним, щоб Президент Віктор Ющенко вжив заходів, адекватних змісту і можливим наслідкам провокації", зазначає політвиконком СПУ.

Серед них зокрема СПУ вимагає забезпечити звільнення Анатолія Гриценка з посади Міністра оборони та визначитися щодо відповідальності інших представників влади, причетних до штучно створеного інциnf syib[ ghtlcnfdybrsd dkflbденту, передає Українська правда.

Як повідомлялося, 28 травня в порт Феодосії зайшло американське судно, з якого були вивантажені інженерна техніка і будівельні матеріали.