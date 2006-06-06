Україні до СОТ лишилося два кроки

У рамках вступу до Світової організації торгівлі Україна підписала з Єгиптом протокол про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономіки.

Від імені України протокол підписав заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

У прес-службі Мінекономіки зазначили, що підписання протоколу стало можливим завдяки проведенню загальної роботи щодо гармонізації національного законодавства відповідно до норм і принципів СОТ у сфері послуг, лібералізації тарифної політики, приведення законодавства з технічних бар`єрів і санітарних і фітосанітарних заходів у відповідність з системою Угод Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів.

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з країнами - членами Робочої групи з розгляду заявки України на вступ до СОТ було розпочато в 1997 році.

В даний час Україна завершила переговори з 47 країнами - членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ. Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг з Киргизією і Тайванем.

Світова організація торгівлі, яка замінила GATT, була створена в 1993 році на Уругвайському раунді переговорів про тарифи, що почалися в 1946 році.

Нині до складу СОТ входить 150 держав. Останнім, в грудні 2005 року, до СОТ увійшло Королівство Тонга (ратифікація повинна пройти в червні 2006 року).