Блискавка вбила десятирічного хлопчика
09:51, 06 червня 2006Політика
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Трагедія сталася на Буковині
У селі Рокитне Новоселицького району Чернівецької області вчора блискавкою був смертельно уражений 10-річний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС у області, того ж дня нещасний випадок трапився з 57-річним жителем села Шибутенці Сокирянського району. Чоловік загинув у полі від ураження електричним струмом внаслідок обриву лінії електропередачі.
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