Блискавка вбила десятирічного хлопчика

У селі Рокитне Новоселицького району Чернівецької області вчора блискавкою був смертельно уражений 10-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС у області, того ж дня нещасний випадок трапився з 57-річним жителем села Шибутенці Сокирянського району. Чоловік загинув у полі від ураження електричним струмом внаслідок обриву лінії електропередачі.