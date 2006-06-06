Росія і Україна не домовилися про статус Азовського моря

Експертам Росії і України не вдалося домовитися з питань розмежування Азовського моря і Керченської протоки. Про це повідомив журналістам посол з особливих доручень МЗС РФ Валерій Кеняйкін за підсумками 25-го раунду переговорів делегацій двох країн з цієї теми.

"Методи розмежування просторів не збіглися", - сказав він, коментуючи проект договору між Росією і Україною про російсько-український держкордон в Азовському морі.

За словами дипломата, Росія зсилається на Керченський договір від 2003 року, підписаний президентами двох країн.

"Всі домовленості з цього питання повинні йти в розвиток цього договору, а не полягати в перегляді цього документа", - відзначив він.

Кеняйкін пояснив, що українська сторона запропонувала змінити статус Азовського моря - з внутрішніх на міжнародні води.

"На нашу думку, поки попередню, оскільки пропозиція надійшла в усній формі, зміна статусу Азовського моря є питанням не технічним, а політичним. Це питання може ускладнити переговорний процес і завести переговори в безвихідь", - відзначив посол.

Кажучи про проект договору між Росією і Україною про російсько-українську межу в Керченській протоці, Кеняйкін відзначив, що сторони "констатували розбіжність позицій в практичному застосуванні норм і правил міжнародного права".

За словами Кеняйкіна, в ході переговорів сторонам вдалося просунутися в питанні розмежування в Чорному морі. Дипломат відзначив, що російська сторона передала на розгляд Україні проект договору.

На зустрічі також вдалося погодити галузеві угоди про рибальство, екологію і транспорт в Азовському морі і Керченській протоці, повідомив посол.

"Найбільший прогрес досягнутий за угодою про екологію. Сподіваюся, що на наступному засіданні ми зможемо просунутися в цьому питанні", - відзначив він.

"Не зважвючи на те, що переговори йдуть важко, є політична воля і бажання сторін досягти прогресу", - підкреслив дипломат.

РИА "Новости"