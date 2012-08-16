Захист Тимошенко сподівається, що у вівторок їм відкриють шлях до Європи

Сторона захисту сподівається, що 21 серпня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ винесе рішення у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, що дасть змогу оскаржити його у Європейському суді з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у коментарі журналістам після засідання суду заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«Ми дуже сподіваємося, що 21 серпня буде рішення Вищого спеціалізованого суду по справі Тимошенко, що повністю відкриє нам дорогу до Європейського суду з прав людини», - сказав він.

За словами С.Власенка, на наступному судовому засіданні залишилась лише одна процесуальна процедура – отримати пояснення з боку державного обвинувачення щодо касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко, поданої адвокатами.