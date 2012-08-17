Азаров згадав, як у Тбілісі йому вирізали апендицит

У прем'єр-міністра України Миколи Азарова досі залишилися незабутні враження від туристичних походів по Азербайджану, Вірменії та Грузії. Своїми спогадами від надзвичайно цікавої подорожі він поділився на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«В юності я дуже часто ходив у туристичні походи і не тільки по околицях того міста, де жив, але, наприклад, ми з групою друзів здійснили такий туристичний похід по Азербайджану, Вірменії та Грузії. Мені було тоді років 13 або 14. Треба зауважити, що це була дуже цікава подорож», - розповів М.Азаров. Ночували туристи переважно в наметах, але іноді на нічліг їх пускали в школи.

М.Азаров згадав, як під час подорожі Грузією він потрапив до лікарні: «У Тбілісі у мене стався приступ апендициту, і я потрапив до лікарні». Прем'єр-міністра вразило дуже тепле і добросерде ставлення до себе медперсоналу в грузинській лікарні: «Я назавжди запам'ятав, і буду пам'ятати, те прекрасне ставлення до себе з боку лікарів, медсестер, санітарок в цій грузинській лікарні: вони не тільки дуже добре доглядали за мною, але й провели потім на поїзд, яким я повернувся на Батьківщину. Тому я з величезною повагою ставлюся до грузинського народу, його історії, культури».