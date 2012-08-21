ЗМІ: Тимошенко сьогодні може опинитися на волі

Колегія суддів розпочала розгляд касації 16 серпня і впродовж дня майже завершила слухання. Юлія Тимошенко не була присутня на засіданні, оскільки перебуває на лікуванні в харківській лікарні.

Захист екс-прем'єра просить вищу судову інстанцію України визнати незаконними рішення Печерського районного суду Києва і Апеляційного суду, відповідно до яких Тимошенко визнана винною в перевищенні повноважень при укладенні газових контрактів з Росією і засуджена до семи років позбавлення волі. Вирок Вищого спеціалізованого суду може бути оскаржена в Європейському суді з прав людини.

Якщо суд сьогодні скасує вердикт нижчих інстанцій, зауважує Радіо Свобода, Тимошенко може опинитися на волі, оскільки за іншими порушеними проти неї кримінальними справами запобіжний захід не діє.