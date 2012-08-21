Міліція затримала кандидата від опозиції - підозрюють у замаху на вбивство

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Кримського штабу опозиції, зазначивши, що співробітники міліції намагаються звинуватити кандидата від опозиції в хуліганстві.

За інформацією прес-центру, співробітники міліції незаконно вилучили у І.Лесіва посвідчення кандидата у народні депутати України.

«І.Лесів є єдиним реальним конкурентом кандидата від Партії регіонів Олександра Нечаєва - генерального директора заводу «Титан» - ставленика олігарха Дмитра Фірташа», - додали у прес-центрі.

При цьому, як повідомив сектор зв'язків із громадськістю ГУМВС України у Криму, 19 серпня о 21:30 до чергової частину Чорноморського райвідділу міліції надійшло повідомлення з медустанови смт Чорноморське, що до приймального відділення був доставлений 43-річний чоловік з різаними ранами обличчя і тулуба.

20 серпня слідчим управлінням кримського міліційного Главку було порушено кримінальну справу за ст. 15 і ч.1 ст. 115 (замах на вбивство) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За даними міліції, громадянин, якого обгрунтовано підозрюють у скоєнні цього злочину, був затриманий у порядку ст. 115 (за підозрою в скоєнні злочину) КПК України і поміщений в ізолятор тимчасового тримання Чорноморського райвідділу міліції.

Міліція стверджує, що провина затриманого підтверджується, зокрема, свідченнями потерпілого і свідків. Також були вилучені речові докази, зокрема знаряддя скоєння злочину.

На даний час у рамках кримінальної справи призначено проведення ряду експертиз, зокрема судово-медичної.

Також міліція заявляє, «що жодного політичного підгрунтя в даному затриманні немає, співробітники міліції діють суворо в рамках правового поля, з дотриманням чинного законодавства і без урахування політичних переконань як затриманого, так і потерпілого».