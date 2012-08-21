Луценко зрозумів свою найбільшу помилку

Про це Ю.Луценко сказав в інтерв’ю “Тижню”.

Так, відповідаючи на запитання, яку найбільшу помилку за час перебування при владі він зробив, Ю.Луценко сказав: “Після переможного для демократичних сил результату дострокових парламентських виборів 2007 року я погодився знову очолити МВС під гарантію Президента Ющенка про зняття призначеного ним генпрокурора, що відверто обслуговував Партію регіонів, та реформи силового блоку і судової системи. Моя помилка була не в тому, що я в це повірив, хоч вже через місяць Президент продовжив самогубну війну із БЮТ і повністю відкинув усі ці плани. Моя найбільша помилка була в тому, що я з цим змирився”.

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Як пояснив Ю.Луценко, після декількох спроб налагодити співпрацю НУ-НС і БЮТ, він “плюнув на політику і зосередився на роботі в МВС”.

Екс-міністр зазначив, що позбавлений парламентської більшості, він не мав шансу «радикально реформувати каральнодетерміновану систему», «тож робив, що міг в рамках фактичного законодавства”. Зокрема, в той час, сказав Ю.Луценко, було знищено таке явище, як «злодії в законі» та «смотрящі», було заборонено вільний продаж трамадолу, що породжував епідемію наркоманії серед молоді, домоглися скорочення на 2 тис. вбитих та 1,5 тисячі травмованих на автошляхах.

“Ми ловили найбільших в історії України хабарників з біло-синього та помаранчевого таборів, ми дали по руках кримським сепаратистам і привчили російський Чорноморський флот до узгодження їх маневрів із українською владою. Ми забезпечили вільні мітинги і вичистили понад мільйон «мертвих душ» перед виборами”, - наголосив колишній міністр МВС.

Водночас він зазначив, що “без незалежного суду і об’єктивної прокуратури” все це було тимчасовим.

“Я помилявся. Я мусив, як завжди, взяти на себе більше, вилізти з окопу МВС і публічно вимагати від Президента і прем’єра спільних дій для реформи МВС, ГПУ і судів. Звичайно, це було компетенцією голови Верховної Ради, міністра юстиції та інших. Більше того, навряд чи щось з того вийшло б в умовах непримиренної «хатньої війни» демократів. Але, як вчить Кен Кізі у своїй геніальній книзі «Політ над гніздом зозулі», я мав би хоч спробувати…”, - сказав Ю.Луценко.