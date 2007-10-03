Семенюк заявляє, що Ющенко лобіює інтереси Arcelor Mittal

Указ Президента про заборону здійснення будь-яких дій з держмайном КГЗКОР лобіює інтереси Arcelor Mittal - Семенюк

Київ. 3 жовтня. УНІАН. Голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК вважає, що указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про заборону здійснення будь-яких дій з держмайном Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР) лобіює інтереси компанії Arcelor Mittal.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.СЕМЕНЮК висловила сьогодні журналістам.

«Просто лобістські інтереси «Міттал Стіл» перемогли. «Міттал Стіл» хоче все забрати під себе і тоді вся металургія ляже», - сказала В.СЕМЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2006 року уряд вирішив створити на базі КГЗКОР спільне підприємство у формі акціонерного товариства з державною часткою в статутному фонді не менш як 50+1 акція.

Тоді ж пропозиція ТОВ “Смарт-груп” (Запоріжжя) і ЗАТ “Металоінвест” (РФ) як потенційних інвесторів завершення будівництва КГЗКОР була визнана найбільш оптимальною. Про свою зацікавленість в КГЗКОРі заявляли Arcelor Mittal, «Сєвєрсталь», «Магнітогорський меткомбінат» (РФ) і Sinosteel (Китай).

20 вересня 2007 року Фонд держмайна планував підписати угоду з інвестором Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд - російською компанією «Металоінвест».

Проте підписання договору з інвестором КГЗКОР було відмінено у зв`язку з хворобою голови ФДМУ В.СЕМЕНЮК.

26 вересня голова адміністрації з питань кадрів і зв`язків з громадськістю ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» Франк ПАННІР заявив, що Україна, створюючи СП з добудови КГЗКОР без Румунії і Словаччини, ризикує порушити міжнародні зобов`язання, оскільки майже всі виробничі об`єкти КГЗКОР було споруджено цими країнами. У разі створення СП з «Українською рудно-металургійною компанією» КГЗКОР почне роботу на звичайних, а не окислених рудах, що також буде порушенням міжнародних зобов`язань України, відзначив він.

Ф.ПАННІР заявив, що Arcelor Mittal готова представити уряду України свої пропозиції з добудови КГЗКОР, відзначивши, що Arcelor Mittal може добитися певних успіхів у переговорах із словацькою і румунською сторонами у врегулюванні питань добудови комбінату. «Ми готові самостійно, або з українськими партнерами, укласти контракт. КГЗКОР досягне виробництва 3,5 млн. тонн окатишів упродовж року після початку робіт з його добудови», - заявляють в Arcelor Mittal.

27 вересня віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що вважає за можливе проведення Arcelor Mittal презентації свого проекту добудови КГЗКОР.

Президент своїм указом №941/2007 від 2 жовтня заборонив ФДМУ здійснювати будь-які дії щодо держмайна Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.

Президент також зобов`язав секретаря Ради національної безпеки і оборони України забезпечити підготовку до розгляду на найближчому засіданні РНБО питання про досконалість державної політики у сфері приватизації, пропрацювавши при цьому проблемні аспекти роздержавлення об`єктів гірничо-металургійного комплексу.

Також відповідно до звернення Президента СБУ і Генпрокуратура приступили до перевірки законності дій ФДМУ щодо Криворізького гірничо-збагачувального комбінату.