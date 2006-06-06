Депутат від Партії регіонів побив фотожурналіста

Народний депутат України від Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ під час свого перебування у Харкові вчинив напад на фотокореспондента харківського Інтернет-видання “Медіа-порт” та агентства Associated Press Андрія АВДОШИНА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам журналіст, інцидент стався у суботу, 3 червня, на сесії Харківської обласної ради, коли депутати із фракції Партії регіонів у ході голосування про висловлення недовіри губернатору Арсену АВАКОВУ закрилися у малій залі, не пускаючи туди нікого. “Сталася сутичка, а один із тих, хто охороняв вхід, ударив депутата обласної ради, і я почав знімати цю сцену”, - сказав фотокореспондент.

“У цей момент ШЕНЦЕВ ударив кулаком по моїй фотокамері, однак я встиг зробити кілька знімків, і ви їх можете побачити в Інтернеті”, - повідомив А.АВДОШИН. Він зазначив, що зреагував також емоційно, у відповідь давши стусана нападнику.

Журналісти “Медіа-порту” відзначають, що Д.ШЕНЦЕВ був зареєстрований народним депутатом 25 травня, і до поїздки у Харків пробув у статусі депутата трохи більше тижня.

На запитання, чи буде він подавати до суду, А.АВДОШИН сказав, що зараз вирішує це, хоча знає, що народний депутат в Україні має статус недоторканності, як знає й те, що за законом про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів передбачена відповідальність за вчинення злочину проти журналіста при виконанні ним професійних обов’язків, і перепони його службовій діяльності прирівнюються до злочинів проти правоохоронців.

За умисні перепони професійній діяльності журналіста відповідна стаття Кримінального кодексу України передбачає штраф, арешт до 6 місяців або ув’язнення до трьох років.

Як сказав А.АВДОШИН, подібні інциденти іноді трапляються у його роботі, і почастішало це під час минулих виборів. “Особливо діставалося від “регіоналів”, - сказав він.