Азаров обіцяє, що за рік-півтора народжуваність перевищить смертність

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю трьом телеканалам Луганщини під час його робочої поїздки в Луганську область, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Заохочення народжуваності, з одного боку, і розвиток медицини та скорочення смертності, з іншого, вже призвели в шістьох областях України до перевищення народжуваності над смертністю. Ще рік-півтора, і Україна в цілому вийде на перевищення народжуваності над смертністю», - сказав М.Азаров.

Прем'єр-міністр наголосив, що збільшення населення України є важливим завданням уряду.

«Говорячи про перспективний розвиток України, про зростання валового внутрішнього продукту, про створення робочих місць, ми повинні подумати про збільшення населення України, про те, хто буде заповнювати ці робочі місця», - зазначив М.Азаров.