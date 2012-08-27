Юрист: Україна видала РФ підозрюваного в замаху на Путіна з порушеннями

Як повідомляє газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 127 від 27 серпня), 22 серпня Апеляційний суд Одеської області визнав законною постанову Генеральної прокуратури України про екстрадицію І.П’янзіна. Наступного дня, за даними видання, ГПУ наклала на нього так званий екстрадиційний арешт, а 25 серпня на кордоні передала російським спецслужбам.

Того самого дня спецрейсом І.П’янзіна було доставлено до Москви, зараз він утримується у Лефортовському слідчому ізоляторі.

Як вважає юрист Одеської правозахисної академії Валерій Кочетов, передача І.П’янзіна російській стороні була проведена з порушенням ст. 466 КПК України і Європейської конвенції із захисту прав людини.

За твердженням В.Кочетова, для остаточного рішення про екстрадицію обвинуваченого кримінальну справа щодо нього на території України мали припинити, а цього не було зроблено. А оперативність, з якою І.П’янзіна було видано Росії, В.Кочетов пояснює тим, що адвокати обвинуваченого направили скаргу до Європейського суду з прав людини надто пізно - 21 серпня. "У Євросуді не встигли б за два дні навіть оформити документи і накласти вето на екстрадицію", – відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, спецслужби Росії і України затримали в Одесі двох чоловіків, які перебували у міжнародному розшуку. Зокрема, уродженець Грозного Адам Осмаєв з 2008 року розшукувався російськими правоохоронними органами за звинуваченням у скоєнні низки злочинів терористичної спрямованості. З показань затриманих стало відомо, що вони готували замах на В.Путіна в Москві, який мав статися одразу після березневих виборів Президента РФ.

У квітні Лефортовський суд Москви видав санкцію на заочний арешт А.Осмаєва і І.П’янзіна.

22 серпня генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Україна не буде экстрадувати А.Осмаєва до Росії до рішення Євросуду з прав людини.