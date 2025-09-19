Там сказали, що Трамп продовжуватиме шукати важелі впливу та умови, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що російська загроза Заходу перебільшена. Але за його словами, незважаючи на всі заяви лідерів Європи і НАТО щодо агресивних планів і дій РФ, він налаштований радше оптимістично.

"Я думаю, що російська загроза іноді перебільшена. Вони не досягли значного успіху. Україні вдалося відбити територію, і, на мій погляд, це вказує на слабкість Росії... Їхня економіка коливається, і, я думаю, продовжувати війну для них буде складно. Президент Трамп продовжуватиме шукати важелі впливу та умови, щоб посадити обидві сторони і бути посередником для завершення війни", - заявив він телеканалу Fox Business.

Також Вітакер прокоментував нещодавню російську атаку дронами по Польщі. Він вважає, що, якщо це був тест, то НАТО його пройшло.

Відео дня

"Ми одразу відповіли, збивши дрони і направивши сильний сигнал. Ми розгортаємо додаткові засоби в Польщі і на східному фланзі... Нам потрібно продовжувати роботу над багаторівневою і недорогою ППО, тому що збивати дрони-приманки багатомільйонними ракетами неефективно", - додав посол.

Атака РФ на Польщу

Раніше видання CNN писало, що незважаючи на грізну риторику про агресивну поведінку Москви, у НАТО немає єдності щодо того, чим насправді було вторгнення російських дронів у Польщу. Є вагомі причини вважати цей інцидент випадковістю, а не навмисною дією.

Вас також можуть зацікавити новини: