Тюремники зібралися етапувати Луценка

Призначене колишньому міністрові внутрішніх справ України Юрію Луценку покарання підлягає виконанню у Менській виправній колонії (№ 91) Чернігівської області.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається у повідомленні прес-служби ДПТсУ, «на даний час в Київському слідчому ізоляторі тримається Луценко Юрій Віталійович, який 27 лютого п.р. був засуджений Печерським районним судом міста Києва за статтями 191 ч.5, 69, 365 ч.3, 69, 70 ч.1 Кримінального кодексу України до остаточного покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Розпорядження Печерського районного суду міста Києва від 28 травня п.р. про виконання зазначеного вироку (що набрав законної сили 16 травня 2012 року) надійшло в СІЗО 30 травня п.р».

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Також прес-служба інформує, що «згідно з вимогами кримінально-процесуального законодавства, обвинувальний вирок після набрання ним законної сили є обов’язковим для всіх державних і громадських підприємств, установ і організацій, посадових осіб та громадян і підлягає виконанню на всій території України».

Відтак прес-служба ДПтС України повідомляє, що враховуючи рішення регіональної комісії управління ДПтС України в м. Києві та Київській області, «призначене Ю.Луценку покарання вироком Печерського районного суду м. Києва від 27 лютого 2012 року у вигляді 4 років позбавлення волі на даний час підлягає виконанню у Менській виправній колонії (№ 91) Чернігівської області».