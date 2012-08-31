10 з 13 зароблених мільйонів Шевченко віддав на партію Королевської

За словами потенційного депутата, таким чином, він робить свій внесок в оновлення української політики, повідомляє прес-служба партії.

«Я зробив свій внесок у підтримку партії – це мій внесок в оновлення української політики. Я закликаю всіх, хто поділяє наші цінності, допомогти нашій партії. Коли ми разом, як одна команда, – ми непереможні. Україна буде рухатися вперед!», – зазначив Андрій Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, на сайті Центральної виборчої комісії України опубліковано декларацію про доходи 2-го номера в списку партії Наталії Королевської «Україна – вперед!» Андрія Шевченка. Згідно з документом, за рік доходи колишнього гравця київського «Динамо» склали 13 205 406 гривень. У тому числі заробітна плата – 25 090 грн.