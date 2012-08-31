Тюремники кажуть, що Тимошенко залякує їх погрозами «наставити собі синців»

19:24, 31 серпня 2012
Політика
1431 0

Представники ДПтСУ заявляють, що під час вчорашнього побачення з дочкою, Юлія Тимошенко начебто  погрожувала "наставити собі синців і показати їх ЗМІ".

Тимошенко

Про це повідомляє прес-служба ДПтС.

"Після чергового прохання працівників ДПтС залишити зону, що охороняється, Є.Тимошенко почала фактично погрожувати співробітникам пенітенціарної служби, вимагала назвати свої прізвища, начебто для публікації інформації про них у ЗМІ, поводити себе агресивно.

У цей же час від самої Ю.Тимошенко прозвучала погроза, що вона «наставить собі на руках синці і покаже їх пресі», що також стало однією з причин здійснення відеофіксації подій", - заявила ДПтС у поширеному повідомленні.

Яким чином позбалена технічних засобів Тимошенко "планувала" продемонструвати ЗМІ свої "синці" у повідомленні не уточнюється.

 


Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter