Тюремники кажуть, що Тимошенко залякує їх погрозами «наставити собі синців»

Про це повідомляє прес-служба ДПтС.

"Після чергового прохання працівників ДПтС залишити зону, що охороняється, Є.Тимошенко почала фактично погрожувати співробітникам пенітенціарної служби, вимагала назвати свої прізвища, начебто для публікації інформації про них у ЗМІ, поводити себе агресивно.

У цей же час від самої Ю.Тимошенко прозвучала погроза, що вона «наставить собі на руках синці і покаже їх пресі», що також стало однією з причин здійснення відеофіксації подій", - заявила ДПтС у поширеному повідомленні.

Яким чином позбалена технічних засобів Тимошенко "планувала" продемонструвати ЗМІ свої "синці" у повідомленні не уточнюється.