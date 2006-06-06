Черновецький оголосив своїм заступником віце-президента Правекс-Банку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про призначення Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ радником Київського міського голови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Також з 5 червня на неї покладено виконання обов’язків заступника голови КМДА до вирішення питання про призначення її на посаду заступника голови КМДА.

І.КІЛЬЧИЦЬКА обіймала посаду віце-президента Правекс-Банку.