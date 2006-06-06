Черновецький оголосив своїм заступником віце-президента Правекс-Банку
16:28, 06 червня 2006Політика
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Повідомляє прес-служба
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про призначення Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ радником Київського міського голови.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Також з 5 червня на неї покладено виконання обов’язків заступника голови КМДА до вирішення питання про призначення її на посаду заступника голови КМДА.
І.КІЛЬЧИЦЬКА обіймала посаду віце-президента Правекс-Банку.
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