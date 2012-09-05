«Язык» став регіональним ще в одному місті

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на 25-й сесії Запорізької міськради, до порядку денного якої «мовне питання» було включене за ініціативою депутатів від фракції Партії регіонів безпосередньо під час сесії.

За ухвалення цього рішення проголосували 65 депутатів Запорізької міськради, «проти» проголосували 13, один депутат утримався і ще двоє не голосували.

Необхідність розгляду на рівні міськради питання «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики в м. Запоріжжі» представники ПР пояснили тим, що «в країні закон вже ухвалений і діє, й ухвалення рішення на рівні міськради необхідне лише для визначення механізмів його реалізації безпосередньо в Запоріжжі».

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Під час сесії прихильники і супротивники надання в Запоріжжі російській мові статусу регіональної проводили мітинг перед будівлею мерії.

В цілому на площі перед будівлею запорізької мерії на мітинги зібралося близько 100 чоловік – представники Партії регіонів, а також «БЮТ-Батьківщини» і ВО «Свобода».

Представники ПР мітингували під прапорами з державною і партійною символікою, транспарантами «Більшість запорожців думають і говорять російською!», «Українська мова - державна, російська – рідна!» і виступали за надання російській мові статусу регіональної в Запоріжжі.

Представники «Свободи» і «БЮТ-Батькіщини», що також вийшли на мітинг під державними прапорами і прапорами із символікою партій, тримали транспаранти «Політика влади – Лінгвоцид! Етноцид! Геноцид!» і «Хочеш двомовності – вчи українську!» і виступали проти надання російській мові в Запоріжжі статусу регіональної.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня на 20-й позачерговій сесії депутати Запорізької обласної ради ухвалили рішення про визнання російської мови регіональною на території області.