Богатирьова: У Колесніченка і Ківалова немає часу на робочу групу

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова робочої групи з підготовки нової редакції закону про мови, віце-прем'єр-міністр України – міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова заявила вчора журналістам під час робочої поїздки до Донецька.

«Є доручення глави держави створити робочу групу, залучити всіх - хто хоче і тих, хто був причетний до цього закону. Ківалов і Колесніченко вже не є власниками, закон діє, і це Закон України. Ми запросили їх у робочу групу, але, до речі, у них немає часу спілкуватися», - сказала міністр.

Вона зазначила, що «в робочій групі представлена вся наукова еліта з цих питань, які ми обговорюємо».

«Тому сказати, що там є якісь, знаєте, такі неправомірні обговорення цього існуючого закону, я б так не сказала. Ми й надалі запрошуватимемо авторів цього закону в робочу групу», - зазначила Р.Богатирьова.

При цьому вона наголосила, що закон про засади державної мовної політики необхідно змінити й удосконалити.

Віце-прем'єр-міністр пояснила, що робота над змінами до мовного питання буде копіткою, прозорою, колегіальною, і остаточний законопроект буде всебічно досліджений і науково обгрунтований.

«Я займаю таку позицію, що треба вислухати всіх членів цієї робочої групи. Ми приймаємо рішення шляхом голосування, і той продукт, який напрацює ця робоча група, ми направимо в Національну академію наук України для того, щоб можна було з урахуванням нашого найвищого потенціалу дати обгрунтовану експертизу наших пропозицій. Далі законопроект направимо в Кабінет міністрів і Президентові України, де також над цим змінами до закону працюватимуть», - підсумувала Р.Богатирьова.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів в усій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні говорять не менше 10% жителів.

10 серпня закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності.

Після підписання закону Президент України Віктор Янукович доручив створити робочу групу при Кабінеті міністрів з питань підготовки системних пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні.