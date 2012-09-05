РЄ розробила 2 нові проекти для розвитку верховенства права в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це йшлося під час сьогоднішньої зустрічі заступника міністра юстиції Дмитра Ворони з представниками директорату.

Представники Ради Європи поінформували про роботу над новими проектами співпраці, а саме - щодо реформування сектора юстиції та створення координаційного механізму для всього сектора правосуддя. Такі проекти пропонується реалізувати у рамках співпраці України та Ради Європи щодо проведення реформ у країні.

Сторони обговорили пропозиції до вищезазначених проектів співпраці. Йшлося про необхідність подальшого підвищення кваліфікації працівників системи юстиції й удосконалення матеріально-технічного забезпечення сфери юстиції та правосуддя. Обговорювалися також питання співпраці у сфері реформування системи правосуддя, кримінального процесу та пенітенціарної системи в Україні.

У контексті розвитку подальшої співпраці представники Генерального директорату з прав людини та верховенства права РЄ відзначили активну участь України у проектах технічної допомоги Ради Європи, зокрема у програмі «Східне партнерство».