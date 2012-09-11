Депутату - колишньому міліціонеру - пригадали вбитого ним у 1995 році

Про це повідомив журналістам у понеділок начальник відділу слідчого управління ГУ МВС України у Дніпропетровській області Іван Красюк.

За його даними, прокуратура вивчає матеріали про причетність до вбивства, скоєного у 1995 році, одного із затриманих депутатів Дніпродзержинської міськради, який на той момент працював у правоохоронних органах.

«Один із затриманих депутатів Дніпродзержинської міськради був співробітником органів внутрішніх справ, і був звільнений зі служби. Що стосується вбивства, яке мало місце у 1995 році, і причетності до нього одного із затриманих депутатів Дніпродзержинської міськради, то ці матеріали вивчаються прокуратурою. Саме прокуратура дасть їм правову оцінку», - розповів журналістам І.Красюк.

Коментуючи дану ситуацію, керівник обласної організації партії «Наша Україна» Віктор Гноєвий заявив журналістам, що йдеться про керівника фракції «Наша Україна» в Дніпродзержинській міськраді, місцевого бізнесмена Ігоря Лісничого, який дійсно у 1995 році, будучи співробітником міліції, при затриманні злочинця застосував зброю. Злочинець одержав поранення не сумісні з життям.

«Тоді ж, у 1995 році, було проведено службове розслідування, і застосування І.Лісничим зброї було визнано правомірним. Термін давності у даній справі вже давно минув. Сьогодні явно простежується політичний слід», - сказав В.Гноєвий.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у Дніпродзержинську були затримані двоє депутатів міської ради, які два роки тому з використанням электрошокерів нанесли тілесні ушкодження трьом особам.

За даними міліції, ці депутати - члени постійної комісії з питань підприємницької діяльності, побутового і торгового обслуговування - в лютому 2009 року, перебуваючи на території автотранспортного цеху Дніпродзержинського водопровідно-каналізаційного управління комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради, діючи навмисно, з хуліганських мотивів і грубо порушуючи громадський порядок, у складі групи, спільно з невстановленими особами із застосуванням электрошокерів навмисно нанесли легкі тілесні ушкодження трьом місцевим жителям і заподіяли фізичний біль четвертому.

Депутатів (один з яких є кандидатом у народні депутати) затримано у порядку статті 115 КПК України і доставлено до ізолятора тимчасового тримання Дніпропетровського міського управління міліції. Досудове слідство у цій кримінальній справі продовжується.