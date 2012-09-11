Окружком поскаржився на комуністів до міліції
06:41, 11 вересня 2012Політика
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У Кременчуці Полтавської області члени окружної виборчої комісії №146 звернулися до міліції з проханням визначити законність виборчої реклами Комуністичної партії України.
Як повідомив журналістам представник ОВК №146 Михайло Майборода, в маршрутках міста масово розміщена реклама з гаслами, які використовує Компартія (ті ж фрази транслюються в рекламних блоках на телеканалах). Проте на міні-плакатах у маршрутках немає початкових даних про замовника реклами і друкарні, де вона віддрукована.
«Це є порушенням. Ми сьогодні передали листа до міліції», - сказав М.Майборода. Він наголосив, що до обов'язків окружкому входить контроль за дотриманням законодавства суб'єктами виборчого процесу.
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