Окружком поскаржився на комуністів до міліції

Як повідомив журналістам представник ОВК №146 Михайло Майборода, в маршрутках міста масово розміщена реклама з гаслами, які використовує Компартія (ті ж фрази транслюються в рекламних блоках на телеканалах). Проте на міні-плакатах у маршрутках немає початкових даних про замовника реклами і друкарні, де вона віддрукована.

«Це є порушенням. Ми сьогодні передали листа до міліції», - сказав М.Майборода. Він наголосив, що до обов'язків окружкому входить контроль за дотриманням законодавства суб'єктами виборчого процесу.