Опозиція поскаржилася у ЦВК на посла, який йде в депутати

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганського обласного виборчого штабу Об'єднаної опозиції, 29 серпня в місті Сватове В.Тихонов взяв участь в урочистих заходах як кандидат у народні депутати і вручив школам району ключі від нових автобусів, які було придбано за державні кошти в рамках програми «Шкільний автобус».

На думку представників Луганського штабу Об'єднаної опозиції, дії В.Тихонова містять ознаки злочину, передбаченого ст. 159-1 КК України, а саме порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидатом або політичною партією, а також порушують п. 13 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів».

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«За фактами порушень було складено акт, який направлено до ЦВК. Ми вимагаємо визнати дії кандидата в народні депутати України від Партії регіонів В.Тихонова протиправними й винести йому попередження за порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації», - йдеться в повідомленні Об'єднаної опозиції.