ЄС хоче бачити прогрес в Україні і ставить у приклад Молдову

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі, Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.

«Ми хочемо бачити прогрес в трьох сферах: виборче правосуддя, проведення чесних і вільних виборів, а також відновлення реформ у рамках порядку для асоціації», - сказала К.Ештон.

На тему: Президент Європарламенту: Відносини між ЄС та Україною дуже складні

Ештон відзначила, що в регіоні «Східного партнерства» може виділити Молдову, де, за її словами, активно проводяться необхідні реформи, а також ведеться робота з урегулювання Придністровського конфлікту.