ЄС хоче бачити прогрес в Україні і ставить у приклад Молдову
17:28, 11 вересня 2012Політика
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Європейський Союз хотів би бачити подальший прогрес в Україні.
Кетрін Ештон виступила на сесії Європарламенту
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі, Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.
«Ми хочемо бачити прогрес в трьох сферах: виборче правосуддя, проведення чесних і вільних виборів, а також відновлення реформ у рамках порядку для асоціації», - сказала К.Ештон.
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Ештон відзначила, що в регіоні «Східного партнерства» може виділити Молдову, де, за її словами, активно проводяться необхідні реформи, а також ведеться робота з урегулювання Придністровського конфлікту.
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