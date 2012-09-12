На позачергових місцевих виборах 88% вакантних місць зайняли представники ПР

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, серед новообраних 86 сільських, селищних, міських голів перемогу здобули 76 представників Партії регіонів, що становить 88%.

Окрім того, перемогу на виборах здобули 4 члени ВО «Батьківщина» та 6 позапартійних.

Серед обраних 37 жінок.

Також повідомляється, що Богодухівським міським головою (Харківська область) обрано Наталію Олексенко, члена ПР, секретаря Богодухівської міської ради. За неї віддали свої голоси 59,52 % виборців.

Як повідомляв УНІАН, на позачергових виборах 9 вересня, Алупкінським міським головою (АР Крим) обрано Дмитра Карнауха, секретаря Алупкінської міської ради. Южноукраїнським міським головою (Миколаївська область) обрано Євгена Квасневського, секретаря Южноукраїнської міської ради. Обидва вони – представники ПР.